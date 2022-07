Qantas toglie l’obbligo di vaccinazione per i passeggeri dei voli internazionali

08:47

A partire dal prossimo 19 luglio sui voli internazionali operati da Qantas non sarà più richiesto l’obbligo di vaccinazione. La compagnia aerea australiana si adegua in questo modo alle nuove indicazioni da parte del Governo, orientato ormai a togliere tutte le restrizioni possibili per favorire la massima ripresa dei flussi turistici.

La decisione, tuttavia, è destinata a creare ancora qualche confusione nei passeggeri, almeno per quanto riguarda il traffico outgoing dall’Australia. Se infatti la vaccinazione non è richiesta dal vettore, alcuni Paesi serviti dalla compagnia chiedono ancora l’obbligo per l’ingresso per cui sarà necessario conoscere in anticipo le regole della destinazione scelta. Anche sul fronte delle mascherine a bordo, ancora consigliate da Qantas, varrà la regola dell’obbligo nei voli verso i Paesi che ancora lo richiedono.