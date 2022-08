Isole Cook, ripartono i voli commerciali tra Rarotonga e Pape’ete

12:49

Riprendono oggi, dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, i voli commerciali tra Rarotonga e Pape’ete.

La rotta che collega le Isole Cook a Tahiti è ora operata da Air Rarotonga (tra il 2007 e il 2020 era servita da Air Tahiti ndr.) e a partire da ottobre sarà servita con due voli a settimana (sabato e mercoledì).



Il collegamento “permetterà molte combinazioni via Usa e aggiungerà un gateway a quello neozelandese di Auckland – commenta in una nota Nick Costantini, general manager Southern Europe per Citc -. Questo è solo un primo traguardo: infatti, ci son trattative in corso per ulteriori e interessantissimi gateway e rotte aggiuntive”.



Questa e ulteriori novità saranno presentate dal 20 al 24 settembre al mercato italiano, in occasione della visita di una delegazione composta dalla neo-eletta direttrice sales & Marketing Citc, Noeline Mateariki, d il titolare dell’ufficio inbound di Turama Pacific, Robert Skews.