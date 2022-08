Jet2.com programma l'inverno degli sciatori, voli anche per Torino

15:11

C’è anche Torino tra le mete invernali dei charter di Jet2.com. Il vettore ha appena reso noto il programma di sci per l’inverno 2023/24, che include collegamenti per le Alpi italiane, oltre che per quelle francesi, svizzere e austriache.

Dieci le basi della compagnia nel Regno Unito, da cui il prossimo inverno decolleranno i voli, oltre che per Torino, anche per Chambery, Ginevra, Grenoble, Salisburgo e Innsbruck. “Si tratta - spiega Steve Heapy, chief executive di Jet2.com and Jet2holidays - di alcune delle migliori stazioni sciistiche del mondo".



Il programma invernale totale prevede 35 rotte e più di 60 voli sciistici settimanali durante i periodi di punta. Per atterrare a Torino gli sciatori britannici, come spiega TTG Media, possono partire da Birmingham, Edimburgo e Manchester.