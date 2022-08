Qantas, dal 2023 riparte la rotta tra l'Australia e New York

16:35

Riprenderà il 14 giugno 2023, dopo una pausa di tre anni, la rotta Sydney - Auckland – New York JFK di Qantas. La tratta dalla Nuova Zelanda agli Usa durerà 16 ore e sarà effettuata da Boeing 787.

“Siamo tornati a volare verso la maggior parte delle nostre destinazioni pre-Covid - ha dichiarato l’amministratore delegato di Qantas Group, Alan Joyce -: un risultato fantastico per i nostri team e fondamentale per gli australiani, che possono così riconnettersi con il resto del mondo”.



Joyce si è detto impaziente di tornare a New York, "un evento possibile grazie alla consegna di nuovi aerei, dopo i ritardi che hanno colpito noi come molte altre compagnie aeree".

“Il feedback dei clienti sui nostri servizi diretti su Londra e Roma - ha aggiunto secondo quanto riportato da TTG Media - mostra quanto le nostre cabine Dreamliner siano adatte a voli intercontinentali più lunghi, il che è aiutato dal fatto che le abbiamo progettate con più spazio e meno posti rispetto alla maggior parte dei nostri concorrenti".