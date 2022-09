Stop ai voli Blue Air: Wizz Air e Ryanair lanciano le ‘rescue fare’ per i passeggeri bloccati

10:55

Si è subito messa in moto la macchina delle tariffe di salvataggio per aiutare i passeggeri di Blue Air interessati dalla sospensione dei voli fino al prossimo 12 settembre. Protagoniste dell’iniziativa Ryanair e Wizz Air.

Nel primo caso il vettore ha emesso tariffe speciali per i collegamenti da e per da Bucarest, Cluj, Oradea, Sibiu, Suceava, Timisoara in Romania e Torino in Italia valide per le prenotazioni effettuate fino al prossimo 9 settembre e per voli fino al 31 ottobre.



In un post su Twitter il vettore ungherese ha invece annunciato le proprie tariffe speciali per volare da e per la Romania per un numero limitato di posti tra il 6 e l’11 settembre.