09:52

Stop a tutti i voli da e per la Romania e le rotte interne italiane operate dall'aeroporto di Torino. Blue Air ha deciso di sospendere temporaneamente le operazioni dopo che il Ministero dell’Ambiente ha bloccato nella giornata di ieri tutti gli account bancari del vettore. Una decisione che ha coinvolto con effetto immediato i voli in partenza dalla Romania, ma che ha avuto subito ripercussioni anche su quelli in arrivo, fermati anch’essi dopo alcune ore. Stessa sorte anche per i voli della base di Caselle, come confermano dall'aeroporto.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato da Romania Insider che cita una nota della compagnia, la decisione sarebbe stata presa per l’impossibilità di adempiere ai pagamenti in seguito al blocco, anche se non vengono spiegate le motivazioni che hanno condotto a questa decisione. In precedenza l’agenzia di protezione dei consumatori del Paese aveva emesso una nota in cui si invitava a non prenotare voli con la compagnia, con una conseguente perdita di 5 milioni di euro e soprattutto una stretta da parte dei creditori, che temono un’escalation delle difficoltà.



Sempre l’associazione dei consumatori nello scorso mese di luglio aveva comminato a Blue Air una sanzione da 2 milioni di euro per avere cancellato oltre 11mila voli nell’arco di un anno, chiedendo di restituire il corrispettivo dei biglietti ai passeggeri per una cifra pari a 12 milioni.