Wizz Air potenzia la Romania: altri 5 aerei a Bucarest e più frequenze anche sull’Italia

Wizz Air alza la posta sul mercato della Romania all’indomani dell’annuncio della sospensione temporanea dei voli di Blue Air per una settimana. Dopo l’annuncio social delle rescue fair, la compagnia ha deciso di potenziare l’operativo nel Paese con l’aggiunta di 5 aerei sullo scalo di Bucarest. Un’aggiunta progressiva che verrà avviata dal prossimo 4 ottobre e che porterà il totale dei valivoli posizionati a quota 17.

L’aumento della presenza si tradurrà con l’aggiunta di tre nuove rotte verso Atene, Praga e Larnaca e con l’incremento delle frequenze su 30 collegamenti già esistenti, tra cui Milano e Roma per quanto riguarda il mercato italiano. In totale verranno aggiunti 2,6 milioni di posti sul mercato rumeno, considerando anche l’incremento della capacità su destinazioni come Bacau, Cluj-Napoca, Iasi e Sibiu.