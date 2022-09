Tap verso la privatizzazione, Lufthansa e Air France possibili candidati

12:24

Il Governo portoghese vuole avviare di nuovo la privatizzazione di Tap e vuole farlo entro l'inizio del 2023. Secondo indiscrezioni l'esecutivo avrebbe già avviato discussioni con Lufthansa ed Air-France-Klm, impegnate sul fronte italiano a contendersi Ita Airways.

Ma a entrare nella partita sarebbe anche Iberia, nei mesi scorsi giudicata dall'ad di Ryanair, Michael O'Leary, la candidata più probabile. Ipotesi che, come riporta Preferente, l'esecutivo sarebbe però portato a escludere per la potenziale minaccia all'hub di Lisbona.



Il Governo portoghese aveva già tentato sette anni fa di privatizzare la sua compagnia di punta. Nel 2015 aveva venduto la maggioranza del capitale al consorzio Atlantic Gateway, salvo poi cominciare a recuperarla appena un anno dopo in opposizione al piano della nuova proprietà. A. D. A.