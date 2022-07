Tap festeggia il primo volo con carburanti sostenibili

21:01

Il Portogallo inaugura una nuova era dell’aviazione. Tap, Galp e Ana - Aeroportos de Portugal- hanno infatti firmato una partnership strategica per lo sviluppo, la produzione e la fornitura su larga scala di carburanti sostenibili per l'aviazione a partire da rifiuti, oli usati riciclati e altre materie prime sostenibili.



Il primo volo in Portogallo alimentato con Saf è stato il collegamento Lisbona-Ponta Delgada, operato con un Airbus A321neo. Il carburante incorporava il 39% di materiali di origine rinnovabile, con minori emissioni totali rispetto all'alternativa fossile. La riduzione delle emissioni su questo volo è stata di 7,1 tonnellate di CO2 equivalente, pari a una riduzione del 35% delle emissioni totali di CO2.



Questa partnership è in linea con il pacchetto climatico Fit for 55 della Commissione europea, che comprende l'iniziativa legislativa ‘RefuelEU Aviation’, volta a incrementare l'offerta e la domanda di Saf nell'Unione europea e il suo utilizzo del 2% entro il 2025, del 5% entro il 2030 e del 63% entro il 2050.



Tap è firmataria della risoluzione Iata che, nell'ottobre 2021 si impegnava a raggiungere emissioni di carbonio pari a zero entro il 2050. La Iata accoglie quindi con favore questo ulteriore importante passo in avanti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi proposti.