Tap Portugal torna a investire sul Brasile: 74 voli a settimana da Lisbona

Dieci aeroporti serviti per un totale di 74 frequenze alla settimana e 12 destinazioni collegate direttamente. Ad accendere i riflettori sugli investimenti sul Brasile di Tap Portugal è stato il market manager per l'Italia Davide Calicchia durante un evento a Roma all'ambasciata brasiliana.

"Sul Brasile deteniamo la leadership, perché - ha precisato il manager - se guardiamo ai numeri dell'hub di Lisbona vediamo che sulla Roma-Rio abbiamo il 46% di share: questo vuol dire che 5 passeggeri su 10 viaggiano con Tap". L'operativo estivo prevede in particolare "74 voli a settimana dalla capitale portoghese, tra cui 18 voli settimanali su San Paolo e 10 voli su Rio, cui si aggiungono i giornalieri su Recife e Fortaleza e la novità di Maceiò, rotta aperta in piena pandemia e ora ripresa con successo".



Portugal Stopover

Ma il vettore torna anche a puntare su "Portugal Stopover", il programma che "senza surcharge consente di fermarsi fino a 5 notti a Lisbona" e che, ha precisato Calicchia, "nel 2019, l'ultimo anno in cui abbiamo potuto promuoverlo, è stato sfruttato da oltre 500mila passeggeri del mondo Tap".



Il capo dell'Ufficio di promozione commerciale Investimenti e Turismo dell'ambasciata, Durval Carvalho, ha invece ricordato che "nei primi 4 mesi del 2022, in Brasile sono entrati quasi 1 milione di stranieri, il 60% in più rispetto al 2021. L'Italia è un mercato prioritario che si posiziona al nono posto nella classifica generale e al terzo in Europa".