Funerali regina Elisabetta, boom di richieste di voli dall’Italia

13:58

La morte della regina Elisabetta II ha destato grande impressione anche in Italia, generando un vero e proprio boom di ricerche di voli su Londra. Un incremento che, secondo le rilevazioni di Volagratis, arriva a un più 971% già a partire dal giorno dopo la morte della regina.

Il moto di affetto verso questa figura così importante per la nostra storia percorre tutta la Penisola, da Nord a Sud. Tra le città dalle quali si è registrato il maggior numero di richieste per volare a Londra Milano è al primo posto, seguita da Roma e Venezia.



Subito dopo troviamo in lista Napoli, e poi ancora Bologna e Torino. Chiudono la classifica Pisa e Catania.