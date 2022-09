HelloFly, sfida vinta sulla Sardegna: i piani per il futuro

14:29

“La sfida lanciata quest’estate è stata vinta”. Così Teodosio Longo, fondatore e presidente di HelloFly traccia un bilancio dei primi tre mesi di operatività della rotta Parma-Olbia, che hanno segnato il debutto del vettore in Sardegna.

Il vettore ha registrato “1.100 passeggeri trasportati, 100% di operatività assicurata, una sola cancellazione per un guasto tecnico”, a cui la compagnia ha risporto, precisa Longo, “riproteggendo e rimborsando tutti i passeggeri nel giro di 24 ore”.



Il collegamento è stato operato con tre frequenze settimanali - giovedì, venerdì e domenica -, con aeromobili turboelica Saab 2000 e Saab 340 della Nyxair, compagnia con cui il vettore maltese collabora da anni in piena sinergia.



“Siamo molto soddisfatti del feedback dai clienti e del numero di prenotazioni arrivate attraverso il nostro nuovo sito web e tramite il lavoro ammirevole delle agenzie di viaggi di Parma, Piacenza, Cremona e Reggio Emilia che hanno collaborato attivamente con noi e che ringrazio di cuore”, spiega Longo.



Gli obiettivi futuri

Una stagione ricca di soddisfazioni, che ora porta HelloFly a guardare avanti con fiducia e con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel segmento charter ad hoc al servizio squadre di calcio e tour operator.



Allo studio l’introduzione in flotta di un Atr 72 da settanta posti per poter operare rotte per la Grecia, Croazia e Malta e un collegamento dallo scalo di Palermo.



Riconfermata, infine, Trapani come base operativa, dove a breve verrà posizionato nuovamente il Saab 2000 da 50 posti.