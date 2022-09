Caraibi: arriva l’ipotesi di una ‘tassazione flessibile’ per il trasporto aereo

14:45

Ammortizzare il peso delle tasse sui viaggi nei Caraibi per rilanciare il turismo. Arriva dalla Caribbean Hotel and Tourism Association la proposta di un sistema di tassazione dinamico per risolvere la questione del costo elevato del trasporto aereo per i soggiorni nell'area.

L'idea, come riporta travelmole.com sarebbe quella di applicare una tassazione più elevata nei periodi di alta stagione e abbasarla invece quando i flussi turistici rallentano.



Secondo quanto affermato dall'associazione, questo meccanismo potrebbe anche portare a introiti più elevati per i governi stessi. Inoltre, viaggi più convenienti si tradurrebbero in una maggiore spesa locale.