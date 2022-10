Emirates partner ufficiale del DP World Tour fino al 2024

21:00

Emirates sarà partner ufficiale del DP World Tour fino al 2024. Il vettore ha infatti rinnovato la partnership con l’importante evento golfistico.

Attraverso l’intesa il marchio della compagnia aerea sarà ben visibile nei 21 tornei in programma e in tutte le piattaforme multimediali e digitali del Tour.



Emirates avrà inoltre accesso ai servizi di ospitalità premium del Tour e alle esperienze Pro-Am.



Il vettore sarà, inoltre, partner ufficiale di 14 eventi del calendario del DP World Tour e del Tour's Virtual Eye, un sistema grafico animato distribuito attraverso trasmissioni televisive in diretta, che fornirà informazioni sulle prestazioni e le statistiche dei giocatori.



Attraverso la piattaforma Emirates Fly Better Moments i fan potranno rivivere i momenti più emozionanti dei tornei.