Emirates, riparte il recruiting in Italia: quattro open day a ottobre

19:30

Emirates cerca personale in Italia. Dopo gli appuntamenti di settembre, i recruiter della compagnia aerea si apprestano a tornare nella Penisola con quattro open day dedicati al reclutamento di nuovo personale di bordo. Le selezioni si svolgeranno a Venezia, Milano, Roma e Firenze nelle prime giornate di ottobre.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 3 ottobre all’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano (via Orlanda 1). Le selezioni proseguiranno poi a Milano, il 5 ottobre, al Best Western Plus Hotel Galles (piazza Lima 2); il 13 ottobre nella Capitale al Bettoja Jotel Mediterraneo (via Cavour 15) e il 15 ottobre all’Nh Firenze (piazza Vittorio Veneto 4/a).



I requisiti

La compagnia è alla ricerca di persone “appassionate e ambiziose” da inserire nel team internazionale.



Altre qualità richieste sono: “passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile” e capacità di “saper prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza”.



Come candidarsi

Per partecipare alle selezioni è necessario inviare la candidatura online, allegando un curriculum aggiornato in inglese e una fotografia recente.



Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili sul portale del vettore.