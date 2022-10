Msc Crociere, nuova meta in Egitto: Splendida fa tappa a Il Cairo

15:55

Msc Crociere amplia le destinazionin in Egitto. La compagnia per l'inverno 2022/23 propone un itinerari di 7 notti nel Mar Rosso a bordo di Msc Splendida, con 33 escursioni a terra disponibili, con l'aggiunta de Il Cairo. Tre i porti di imbarco: Sokhna Port e Safaga in Egitto e Gedda in Arabia Saudita.

Inoltre Msc ha anche presentato una soluzione da 9 notti con l'itinerario 'Stay&Cruise' con un soggiorno pre-crociera di 2 notti a Il Cairo, grazie al collegamento con l’aeroporto internazionale della capitale egiziana.



In ogni porto è disponibile un programma di escursioni a terra.