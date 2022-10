08:03

Si apre un altro mese di agitazioni nel settore dei trasporti. Sono diversi gli scioperi che interesseranno il comparto ferroviario e quello aereo a livello locale e nazionale. Ecco le principali mobilitazioni segnalate nel bollettino del Ministero dei Trasporti.

Pubblicità

Si parte oggi, 4 ottobre, con il personale Trenitalia Ogr Vicenza, che incrocerà le braccia per 8 ore, dalle 9.43 alle 17.41.



Le altre date

Domenica 9 ottobre, possibili disagi potranno interessare la circolazione ferroviaria in Lombardia. Si fermeranno infatti per 24 ore i dipendenti Trenord e il personale Rfi addetto alla circolazione nell’area di Milano.



Il 17 ottobre sarà la volta del personale Trenitalia di stanza in Emilia Romagna, che incrocerà le braccia per 23 ore.



Sciopero Enav

Rischio disagi per il traffico aereo il 21 ottobre. In quella data, il bollettino del Ministero segnala molteplici agitazioni di diversa durata (4/12 e 24) del personale Enav e dei lavoratori delle imprese addette ai servizi aeroportuali e all’handling.