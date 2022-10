In Messico potrebbe nascere un nuovo vettore gestito dall'Esercito

16:33

Una nuova compagna aerea che si rivolge al traffico dei 'civili', ma interamente gestita dall'Esercito. questa è l'ipotesi cui sta lavorando il Governo del Messico.

Secondo il presidente Lopez Obrador, riporta travelmole.com, è "molto probabile" che il progetto veda la luce. Sarebbero infatti già stati completati gli studi sulla fattibilità economica.



Il problema, ha proseguito Obrador, sarebbe rappresentato dalle molte destinazioni non servite dalle compagnie aeree già esistenti. Secondo le prime indiscrezioni, il Ministero della Difesa starebbe lavorando sull'ipotesi di una compagnia con 10 aerei.



Ma il progetto potrebbe non fermasi qui: il Ministero potrebbe anche creare una vera e propria società turistica, di proprietà dello Stato, per gestire le strutture ricettive.