Lamezia anche d'inverno per Ryanair: un aereo basato e 12 rotte

Ryanair manterrà il presidio a Lamezia Terme anche in inverno con 12 destinazioni e un aereo basato. Il vettore low cost scommette sullo scalo calabrese e allunga la presenza anche per i mesi meno trafficati con l’obiettivo di sostenere in flussi sul territorio anche in bassa stagione.

La decisione arriva al termine di una stagione estiva in cui la compagnia ha fatto registrare un incremento del 40 per cento dei passeggeri rispetto al periodo pre covid, grazie a un network di 16 destinazioni per 160 voli settimanali. Una programmazione che, unita a quella invernale, potrebbe portare sullo scalo un totale di 1,3 milioni di passeggeri.