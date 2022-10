Enac e Ita Airways insieme per un progetto per i viaggiatori autistici

10:46

Italia all’avanguardia nel mondo per la tutela dei diritti dei passeggeri con esigenze speciali. Grazie alla collaborazione con Ita Airways, il nuovo progetto di Enac 'Autismo, in viaggio verso l’aeroporto' consolida ulteriormente il ruolo del Belpaese come apripista in Europa.

Pubblicità

“Dallo scorso giugno abbiamo predisposto un percorso di familiarizzazione al viaggio per passeggeri autistici presso l’aeroporto di Roma Fiumicino - spiegano Alessio Quaranta ed Emiliana Limosani, rispettivamente direttore generale Enac e chief commercial officer di Ita Airways - grazie al quale è possibile simulare l’intera esperienza di imbarco e volo, prima dell’effettiva partenza".



Secondo gli ultimi rilevamenti comunicati di Roberto Vitali, ceo di Village for all V4G, le richieste di assistenza viaggio in Italia sono almeno quattro volte in più rispetto alla cifra dichiarata di 1 milione 300mila, a fronte di un bacino mondiale di 130 milioni di viaggiatori con esigenze speciali.