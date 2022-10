08:03

Prudenza e attesa. Aeroitalia è senza dubbio una compagnia ambiziosa che vuole recitare un ruolo di rilievo nello smilzo panorama del trasporto aereo nazionale.

I primi mesi di attività hanno mostrato che è possibile operare come vettore privato, ma bisogna andare in punta di piedi. Magari concentrandosi sui voli a domanda e, soprattutto, ponendo attenzione alla stagionalità. Questo perché se d’estate si aprono praterie di traffico, d’inverno bisogna 'giocare coperti'.



Per questo gli azionisti di Aeroitalia si sono presentati a Bergamo per confermare la volontà di avviare nuove operazioni e lanciare un messaggio di continuità. Con uno sguardo a lungo raggio e una raffica di voli in mente. Ma il management ha però mantenuto una certa prudenza sul network del 2023. Perché la storia del trasporto aereo italiano ha già lasciato per strada tanti protagonisti. Meglio usare prudenza.