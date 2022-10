Itabus introduce l’intelligenza artificiale nel sistema di ticketing

16:12

Un accordo fra Itabus e la società Premoneo, specializzata nello sviluppo di software di intelligenza artificiale, consentirà all’azienda di trasporto di utilizzare la tecnologia AI per rispondere real-time alle variazioni della domanda e di conseguenza ottimizzare i prezzi per rendere i servizi accessibili a tutti i passeggeri.

“Abbiamo scelto la loro tecnologia, basata su algoritmi ed AI, per rendere più dinamica e segmentata la nostra offerta anche sui servizi complementari di viaggio” dice Giovanni Madau, responsabile revenue di Itabus.



La collaborazione consentirà di adeguarsi alle necessità della clientela, offrendo le migliori soluzioni a completamento del viaggio.



L’investimento effettuato da Itabus vuole rendere il sito sempre più una piattaforma digitale innovativa, ricca di servizi: da quelli intermodali, per rendere la mobilità italiana sempre più integrata ed interconnessa, a quelli di ancillary (come selezione del posto, bagaglio aggiuntivo, ecc.), offrendo strumenti accessori ai passeggeri.