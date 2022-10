Tap Air Portugal semplifica le tariffe

10:37

Struttura tariffaria semplificata, per Tap Air Portugal, a partire dal prossimo 11 novembre. Il nuovo piano sarà valido per Europa e Nord Africa, dando la possibilità di scegliere fra tre brand economy (Discount, Classic, Plus) e due business (Executive, Top Executive).

“Abbiamo deciso di adeguarci agli ultimi feedback di mercato - spiega Davide Calicchia, country sales manager Tap Italia - dal momento che oggi il cliente ha bisogno di distinguere facilmente quali siano le condizioni di viaggio, senza soffermarsi troppo su sfumature che l’esperienza pandemica ha reso quasi superflue”.



La compagnia è tornata a operare al 90% rispetto alla capacità del 2019, trainata soprattutto dal successo di Cancun (lanciato nel 2021), ma il venduto - per quanto in costante crescita da gennaio a settembre - dovrebbe assestarsi ancora fra un -10 e un -5% rispetto al periodo pre-pandemia.



Forti investimenti saranno poi dirottati verso il programma Tap Corporate, onde riequilibrare vendite che per l’85% sono ancora leisure. A. C.