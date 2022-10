Tap: sette frequenze a settimana nella winter per la Firenze-Lisbona

12:32

Saranno sette i voli che verranno operati da Tap Air Portugal tra Firenze e Lisbona durante l’orario invernale, con un doppio collegamento nella giornata di domenica per favorire anche i servizi in connessione verso le principali destinazioni. Il vettore salirà poi a 8 frequenze con l’avvio dell’orario estivo del 2023.

“Dopo la positiva stagione estiva – ha commentato Toscana Aeroporti -, possiamo finalmente riattivare anche le rotte invernali, sospese negli ultimi due anni a causa della crisi pandemica, certi che le ampie proposte del network possano contribuire alla continua crescita dell’offerta di destinazioni dagli aeroporti toscani”.



Nel corso della presentazione dell’operativo sono state anche illustrate le nuove fasce tariffarie semplificate per Europa e Nord Africa di Tap che ridurranno a 3 le tariffe disponibili per la classe economy. “Questa semplificazione risponde alle esigenze del mercato che, dopo due anni estremamente complessi, chiede maggiore immediatezza e semplicità nella scelta delle condizioni di viaggio”, ha sottolineato Davide Calicchia, market manager di Tap Air Portugal in Italia