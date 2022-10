Ryanair: tredici rotte nell'inverno a Genova, novità Cagliari e Dublino

11:23

Doppia new entry nella programmazione invernale di Ryanair dall’aeroporto di Genova. Tredici in totale le destinazioni che saranno collegate dal Colombo, con le novità di Cagliari e Dublino che andranno ad aggiungersi alle rotte consolidate su Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Bruxelles, Bucarest, Londra Stansted, Manchester e Vienna.

Una programmazione che in termini numerici significa un incremento del 50 per cento dei posti volo rispetto alla scorsa stagione invernale. "Ryanair sta investendo in maniera decisa sul nostro aeroporto. La stagione invernale del vettore, solitamente più povera di collegamenti, quest'anno sarà in linea con quella estiva in termini di rotte – ha commentato il presidente dell’aeroporto Paolo Odone -. Ci sono ampi margini di crescita e molte opportunità che vogliamo condividere con il vettore, anche coinvolgendo le nostre istituzioni locali".