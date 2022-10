Air Europa: i manager Iberia volano a Bruxelles per convincere l'Ue

14:24

Perorare la causa dell'acquisizione di Air Europa da parte di Iag convincedo l'Ue del valore strategico dell'operazione. Con questo obiettivo i manager Iberia (compagnia che fa parte, appunto, del gruppo Iag) sono partiti per Bruxelles, intensificando i rapporti con l'Ue.

Lo scoglio principale al passaggio di mano sono infatti i dubbi in materia di concentrazione avanzati dall'Europa. Già a fine del 2021 l'Ue aveva mosso dei rilievi riguardo l'impatto sulla concorrenza nelle rotte internazionali.



Javier Sánchez-Prieto, presidente di Iberia, come riporta preferente.com ha già evidenziato che il successo dell'operazione non dipende tanto dall'accordo da trovare con Globalia, che detiene le quote di Air Europa, quanto nel via libera dell'Ue.