Ita Airways: cambio più facile sui voli di corto e medio raggio in Economy

14:57

Più flessibilità sui biglietti di breve e medio raggio Ita Airways per chi vola in Economy. La compagnia aerea ha infatti aggiornato l’After Sales Policy sulle tratte domestiche e su quelle di media gittata, offrendo la possibilità, a partire dallo scorso 26 ottobre, di effettuare il cambio data, volo e itinerario con più facilità anche a chi sceglie le tariffe più convenienti.

In questo modo è ora possibile, acquistando un posto in Economy Light, effettuare un cambio biglietto pagando un supplemento di 65 euro, su corto e medio raggio, mentre con la tariffa Economy Classic per il settore domestico è prevista una riduzione di supplemento per il cambio biglietto da 65 a 30 euro e per il medio raggio il reso completamente gratuito.



Tuttavia – precisa la compagnia aerea in una nota -, se la classe di prenotazione non fosse disponibile o la tariffa per il nuovo itinerario risultasse più alta, sarà necessario anche il pagamento della differenza tariffaria.