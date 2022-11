10:55

Arriva la conferma ufficiale per il nuovo volo di United, che a partire dal 26 maggio del prossimo anno e fino alla fine di settembre effettuerà un collegamento diretto giornaliero tra Roma Fiumicino e San Francisco.

Saliranno così a 9 i servizi giornalieri operati dalla compagnia statunitense sulla Penisola: il volo sull’hub californiano andrà infatti ad aggiungersi a quelli operativi tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, ai servizi giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles e da Milano a Chicago, nonché a quelli da Venezia a New York/Newark e da Napoli a New York/Newark.



"Ci aspettiamo un'altra estate intensa per i viaggi internazionali nel 2023 – evidenzia Walter Cianciusi, United country sales manager per l'Italia -, e siamo orgogliosi di aggiungere al nostro Network globale, già leader del settore, maggiori opportunità per i nostri clienti di connettersi tramite i nostri hub statunitensi ad altre destinazioni in tutto il continente americano".



Il nuovo servizio stagionale di United da Roma a San Francisco sarà effettuato con aerei Boeing 777-200ER, configurati con un totale di 276 posti distribuiti tra 50 posti full flat-bed in business class, 24 posti in United Premium e 202 posti classe economica, di cui 46 posti in premium economy.