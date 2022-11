Trasporto aereo dopo il caos voli: le ricette dei vettori per evitare nuovi disagi

15:29

Un panel al femminile per raccontare, al Wtm London 2022, come affrontare le sfide del trasporto aereo nei momenti difficili, in particolare davanti ai problemi che hanno causato disagi in Europa durante la scorsa stagione estiva. “Da quando ho cominciato a lavorare nel settore più di tre decenni fa - ha raccontato Dawn Wilson, coo di Tui Airline -, questa è stata l’estate più difficile di sempre. Ma ho visto, tra il personale, un’enorme quantità di resilienza e di determinazione a mantenere tutto in funzione e a non fallire, perché l’ultima cosa che volevamo fare era ritardare l’inizio o la fine delle vacanze di qualcuno. Ora le cose stanno decisamente migliorando, e penso che avremo molto da fare durante l’inverno”.

Per Marion Geoffroy, managing director di Wizz Air Uk, “i problemi con il controllo del traffico aereo europeo non possono essere risolti tanto rapidamente, ma la situazione si sta abbastanza normalizzando, e ora la compagnia sta pianificando le operazioni di Natale e per la prossima estate in maniera da garantirsi di essere ben posizionata per evitare problemi”.



“La mia speranza e le mie aspettative - ha aggiunto la ceo di Aer Lingus, Lynne Embleton -, è che ogni attore del sistema utilizzi i periodi non di picco per riorganizzarsi, per reclutare personale e predisporre tutto al meglio per il 2023. In fondo, quest’anno, avevamo previsto una grande estate, ma, nell’arco di una settimana, è diventato evidente quanto fosse in difficoltà l’intero sistema. Molti, inoltre, hanno lasciato il settore perché non potevano più permettersi di restarvi, e ora dobbiamo riportare valore e convincere le persone a entrare a farne parte”. S. P.