Volotea, due voli per Algeri dall'Italia

Volotea annuncia due nuovi collegamenti verso Algeri dalla Penisola. Gli aerei della compagnia decolleranno verso l'Algeria da Venezia e Napoli.

I voli dal Marco Polo prenderanno il via il prossimo 29 novembre 2 volte a settimana e saranno operati tutto l'anno. Con l'inserimento della rotta salgono a 24 le destinazioni raggiungibili dallo scalo lagunare, come riporta una nota della compagnia aerea.



Per quanto riguarda Napoli, invece, le operazioni partiranno dal 28 novembre e porteranno a 22 le destinazioni disponibili con il vettore per chi parte da Capodichino. Anche per questa rotta le operazioni settimanali saranno 2; i voli decolleranno tutto l'anno.