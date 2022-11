Volotea si rafforza su Bergamo con il volo per Nantes

08:00

Prenderà il via dal 13 aprile 2023 il nuovo collegamento di Volotea da Milano Bergamo a Nantes. La rotta sarà operata ogni lunedì e giovedì e l’offerta è di circa 24.100 posti, pari a 148 voli.

La new entry porta a cinque le destinazioni raggiungibili dal Caravaggio, aggiungendosi ai collegamenti del vettore da Bergamo per Lampedusa, Pantelleria, Olbia e Oviedo in Spagna. Quest'ultima è l'altra novità 2023, come rimarcato da Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea: “L’annuncio di questa nuova rotta su Nantes - dice - va a braccetto con il collegamento Milano Bergamo - Oviedo, confermato poche settimane fa. Stiamo lavorando con il management Sacbo per annunciare presto altre importanti novità da Bergamo”.