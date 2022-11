Dat Volidisicilia ottiene i voli in continuità territoriale su Lampedusa e Pantelleria

10:01

Sono stati assegnati a Dat Volidisicilia con una procedura d’emergenza i collegamenti aerei in continuità territoriale sulle isole di Lampedusa e Pantelleria. Si tratta dei voli in programma tra il primo dicembre di quest’anno e il 30 giugno del 2023, che sono già prenotabili sul portale della compagnia aerea.

Pubblicità

“Le frequenze e gli orari dei collegamenti ricalcano quelli delle precedenti edizioni – si legge in una nota del vettore -, con la grande novità, in prima assoluta, del collegamento invernale tra Pantelleria e Catania con frequenza bisettimanale ogni giovedì e domenica. Inoltre le tariffe previste su tutti i collegamenti, malgrado la congiuntura economica, risultano sostanzialmente più economiche rispetto a quelle precedenti”.



Nei prossimi mesi si attende ora il nuovo bando per l’assegnazione del servizio per il triennio successivo a partire dal luglio 2023.