Virgin Atlantic: due nuove rotte da Londra su Maldive e Turks and Caicos

16:35

Virgin Atlantic volerà anche alle Maldive e Turks and Caicos, ma bisognerà attendere l’orario invernale del prossimo anno. Ancora una mossa in ottica leisure per la compagnia aerea che aggiungerà le due destinazioni a lungo raggio da Londra con avvio rispettivamente a ottobre e novembre 2023.

Per la rotta sull’Oceano Indiano ci saranno 3 frequenze settimanali e il volo sarà messo in vendita a partire dal 30 novembre. Vendite da metà gennaio invece per la rotta caraibica, prevista con due frequenze alla settimana.



Entrambi i collegamenti, si legge su ttgmedia, saranno operati utilizzando un B787-9 configurato con 31 posti in classe business, 35 in premium economy e 197 in economica.