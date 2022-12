Fs: al via la realizzazione di un collegamento ferroviario tra Venezia e l’aeroporto

14:02

Presto sarà più semplice raggiungere l’aeroporto di Venezia dal centro della città. Il Gruppo Fs ha annunciato la prossima realizzazione di un collegamento ferroviario che, sullo stile del Leonardo Express – attivo tra Roma e Fiumicio – consentirà ai turisti di muoversi agevolmente tra il Marco Polo e la Serenissima.

Il collegamento sarà costituito da una tratta a doppio binario di circa 8 km di cui 3 o 4 in galleria. Partendo dalla linea Mestre-Trieste, affiancherà la bretella autostradale per l’aeroporto. In galleria è prevista la costruzione di una stazione interrata passante con due binari collegata al terminal aeroportuale. In uscita dalla stazione, poi, un binario singolo si ricongiunge al tratto in superfice, consentendo di ridurre i tempi di stazionamento nel terminal e assicurando una maggiore capacità sia per i treni regionali che Alta Velocità.



Per la realizzazione dell’opera Rfi ha lanciato un bando da 428 milioni di euro, vinto da un raggruppamento di imprese che vede come capofila Rizzani De Eccher e come mandanti Manelli Impresa e Sacaim.