Italo potenzia la presenza su Rho Fiera e Milano

12:28

Italo investe sulla stazione di Rho Fiera che viene introdotta stabilmente nel suo network. Il servizio, introdotto in occasione di alcuni eventi, diventa ora strutturale.

La stazione di Rho Fiera viene così collegata alle città di Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari, Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.



Il vettore introduce 2 servizi ulteriori durante le festività natalizie. Nelle giornate del 22, 23, 24 dicembre e dal 6 al 9 gennaio sarà aggiunta una partenza da Rho Fiera alle 8:17 verso Sud; mentre ci sarà un arrivo (proveniente dal meridione) alle 19:40 alla stazione fieristica per il 22-23 dicembre ed il 6-7-8 gennaio.



“Milano, così come tutta la Lombardia, è cruciale per il nostro business e per questo studiamo costantemente le migliori soluzioni di viaggio per il territorio – dice Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo -. Investire in una fermata come quella di Rho Fiera, centro strategico per le grandi manifestazioni fieristiche che vi si svolgono, è una mossa vincente: portiamo i viaggiatori, che arrivano da ogni parte del mondo, direttamente in Fiera con la comodità dell’Alta Velocità senza dover effettuare cambi intermedi”.



Italo sta inoltre potenziando la sua presenza sull’intero territorio milanese, con servizi sulle stazioni Centrale, Rogoredo e Rho Fiera. Dall’11 dicembre, con il nuovo orario invernale, saranno 81 i viaggi quotidiani che serviranno Milano: 34 collegamenti veloci Milano-Roma (fra questi 2 new entry, una partenza da Milano Centrale alle 7:45 ed un arrivo a Milano Centrale alle 21:45), 25 sulla direttrice Torino/Milano-Roma/Napoli/Salerno, 4 sulla Milano-Bari, 4 sulla Milano-Reggio Calabria e 14 sulla Milano-Venezia.