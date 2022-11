Italo: nuovo portale per la vendita combinata con i treni regionali

12:01

Italo alla conquista delle province italiane. A partire dalla fine dell’anno il portale dell’operatore ferroviario consentirà alle adv di acquistare le proprie corse in combinazione con quelle dei regionali Trenitalia, favorendo una maggior capillarizzazione della propria rete.

“Sulle tratte locali non soggette all’Alta Velocità non esistono vincoli esclusivi - spiegano Fabrizio Bona e Marco De Angelis (nella foto), rispettivamente direttore commerciale e direttore vendite di Italo - ragion per cui offriremo la possibilità di individuare in piena trasparenza la soluzione di viaggio più agevole. Anche se i biglietti emessi risulteranno due o più, l’operazione di vendita sarà unica”.



Dall’11 dicembre Italo rafforza anche le corse sulla tratta Milano-Roma con due nuovi treni veloci no-stop (dalle 7.45 a Milano, dalle 18.30 a Roma), portando a 118 i servizi giornalieri e aggiungendo le fermate di Roma Tiburtina e Bologna.



Passo avanti anche nella mobilità multimodale, con l’introduzione della fermata Trieste Airport sulla linea Napoli-Roma-Trieste.



Attraverso il roadshow invernale, infine, sarà rafforzata la partnership con 200 agenzie che stanno contribuendo a innalzare il valore medio dei pacchetti, portando Italo a concentrarsi sul segmento business attraverso i carnet Smart Worker.