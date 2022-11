Italo: l'Alta velocità farà tappa anche all'aeroporto di Trieste

15:55

Entrerà nel network di Italo a partire dall’11 dicembre la nuova fermata di Trieste Airport lungo la direttrice Napoli-Roma-Trieste con due stop al giorno, uno per ogni direzione. In questo modo l’aeroporto, snodo infrastrutturale strategico per l’intera area, sarà connesso al network Italo con città come Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Ferrara, Padova e Venezia.

“Trieste è una delle città che ci dà sempre grandi soddisfazioni - commenta Fabrizio Bona, direttore commerciale di Italo -. Dopo il successo in città, abbiamo deciso di fermare presso l’aeroporto perché crediamo in un sistema di mobilità sempre più interconnesso e condiviso. Siamo certi che i viaggiatori ripagheranno questa nostra scelta, avendo a disposizione i servizi Alta Velocità di Italo direttamente in aeroporto”.