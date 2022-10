Corsa per Italo: ecco i fondi interessati oltre al gruppo Msc

10:27

Non ci sarebbe soltanto Gianluigi Aponte e il suo Gruppo Msc nella corsa per rilevare Ntv dal fondo Global Infrastructure Partners alla scadenza dei cinque anni di investimento, in arrivo nel 2023. Alle porte del secondo operatore ferroviario italiano starebbero infatti bussando la porta altri fondi di investimento internazionali.

Secondo quanto riportato da Corriere.it, accanto all’interessamento del gruppo dello shipping (intenzionato però a non rilevare il ramo di trasporto su gomma Itabus) ci sarebbe Eqt, private equity svedese con un portafoglio di investimenti superiore ai 50 miliardi e la presenza nell’azionariato di marchi come Saab ed Ericcson, probabilmente in collaborazione con il fondo olandese Apg. Ma circolano i nomi anche di Kkr e Brookfield Asset Management.



Ora bisognerà capire quali saranno le reali intenzioni della proprietà, considerando che in via ufficiale Ntv non è mai stata messa in vendita, nonché degli altri azionisti, tra cui va ricordato anche il francese Sncf.