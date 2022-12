Walsh, Iata: “Trasporto aereo in ripresa, settore fondamentale per l’economia”

10:48

La forte domanda e le prenotazioni anticipate sono di buon auspicio per la prossima stagione invernale. A sostenerlo Willie Walsh, il direttore generale della International Air Transport Association (Iata), che si è lanciato in una vivace difesa dei viaggi eaerei commerciali.

La difesa di Walsh è contnuta all’interno dell’ultima analisi di mercato della Iata, che mostra come la ripresa del traporto aereo - misurata in Rpk, revenue passenger kilometers - sia continuata alla fine di ottobre, tornando al 74,2% rispetto ai livelli del 2019. Nel ranking delle macreoregioni in testa c'è il Nord America, seguito da Medio Oriente, America Latina, Europa e Africa. Ultima l’Asia-Pacifico, che sconta la chiusura della Cina e il cui traffico è al 69,2% dei livelli di ottobre 2019 e l’Rpk è al 56,6% rispetto a ottobre 2019.



Obiettivo emissioni zero

"I governi - commenta Walsh, come riporta Simple Flying - devono prestare attenzione al messaggio secondo cui i viaggi aerei sono fondamentali per il modo in cui viviamo e lavoriamo. Questa consapevolezza dovrebbe guidare le politiche per consentire all'aviazione di operare nel modo più efficiente possibile, sostenendo al contempo gli obiettivi di emissioni nette zero del settore per il 2050 con incentivi significativi per incoraggiare il produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione".