19:32

Non più un prezzo 'insensato' ma qualcosa che inizia a limitare il suo impatto economico. Secondo il ceo di Iata Willie Walsh (nella foto), il prezzo del Saf, il carburante sostenibile per l'aviazione, "inizia ad avere senso".

Come riporta ttgmedia.com, il manager ha sottolineato come la scorsa settimana il Saf avesse un prezzo pari a 1,6 volte il cherosene tradizionale. Un deciso avvicinamento rispetto al rapporto di quattro o cinque volte che si era visto in passato.



Nel 2021/22, ha affermato Walsh, il rapporto medio era di 2,7 volte.



Ma il ceo dell'associazione ha anche puntato il dito contro i ritardi delle compagnie petrolifere, alcune delle quali avrebbero dovuto produrre Saf "15 anni fa".