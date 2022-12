Ita Airways, in vendita frequenze aggiuntive verso Sicilia e Sardegna per Natale

12:59

Ita Airways aumenta le frequenze su Sicilia e Sardegna per Natale. Il vettore ha annunciato la messa in vendita a partire da oggi di nuovi voli da Milano e Roma verso le isole per supportare l’aumento della domanda nel periodo delle feste.

Si tratta, nel dettaglio, di un volo aggiuntivo sulla rotta Linate-Alghero, il 21 dicembre; una frequenza in più sulla Linate-Cagliari, Fiumicino-Alghero e Linate-Olbia, il 22 dicembre; due ulteriori servizi sulla Fiumicino-Palermo il 23 e 24 dicembre; e una frequenza in più sulla Fco-Catania il 24 dicembre.



Questi servizi si vanno ad aggiungere alle altre rotte aggiuntive già in vendita, ovvero i servizi da Fco verso Catania e Palermo schedulati per il 20 e 21 dicembre; e i voli da Linate per Alghero e Cagliari, in programma per il 23 e 24 dicembre.



Il vettore ha reso noto inoltre che a breve procederà alla commercializzazione di ulteriori frequenze aggiuntive (4 sulla Milano Linate-Cagliari, 2 sulla Milano Linate-Alghero, 1 sulla Milano Linate-Olbia e 1 sulla Roma Fiumicino-Alghero, 2 sulla Milano Linate Catania e due sulla Milano Linate- Palermo) a copertura del periodo 20-24 dicembre.