Servizi in aeroporto: sempre più passeggeri scelgono le lounge

di Gaia Guarino

12:00

Cosa conta davvero per i viaggiatori quando transitano in aeroporto? Lo rivela una ricerca di Airport Dimensions che analizza le abitudini dei frequent flyer e le loro necessità su un campione di 8.500 passeggeri.

Secondo lo studio, come riporta Traveldailynews.com, il 57% dei viaggiatori più assidui intervistati visita la lounge durante i propri spostamenti e si tratta di un fenomeno in crescita, con una domanda che continua ad aumentare. Il sondaggio mostra come il 25% dei rispondenti sperimenti la lounge in virtù della classe di servizio acquistata per il proprio volo, mentre il 19% ha modo di accedere a questi spazi perché inclusi nel loyalty program al quale sono iscritti. Il 18%, invece, per accedervi paga direttamente.



La motivazione principale per la quale i viaggiatori desiderano trascorrere del tempo nella lounge è prevalentemente per intrattenersi in attesa del decollo: il 56% sfrutta le business facilities messe a disposizione, il 78% ne approfitta per mangiare qualcosa e il 68% per relax e svago.



Infine, la ricerca ha evidenziato come sempre più di interesse siano i servizi digitali forniti dalle lounge, una vera priorità tanto per accedere alle informazioni relative al proprio viaggio (83%) quanto per attività più ludiche come leggere un e-book (72%) o fare shopping online (65%). Congiuntamente, spiccano dei plus per i quali si sarebbe disposti a pagare un sovrapprezzo, come il parrucchiere o la spa.