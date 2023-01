Smart border rimandato: la soddisfazione delle compagnie aeree

16:24

I principali rappresentanti delle compagnie aeree (da Aci Europe a A4E passando per Era e Iata) plaudono alla decisione di rimandare il debutto del nuovo sistema 'smart border' per l'Unione europea.

Secondo i vettori, come afferma travelmole.com, il posticipo consentirà all'industria di risolvere alcuni problemi e di consentire un lancio senza intoppi.



Inoltre le associazioni che rappresentano i vettori hanno anche chiesto finanziamenti per garantire una quantità di personale adeguata per gli aeroporti, oltre a una campagna che informi tutti i cittadini sui requisiti per viaggiare.



In un primo momento il sistema Smart Border avrebbe dovuto debuttare dopo l'alta stagione di quest'anno. Attualmente non è ancora stata fissata una nuova data.