Ana rafforza il network europeo, ripartono i voli da Monaco e Bruxelles

11:44

L’aumento della richiesta di voli dall’Europa al Giappone ha spinto All Nippon Airways ad ampliare il network europeo reintroducendo, a partire dal 26 marzo, il volo da Monaco di Baviera a Tokyo Haneda tre volte alla settimana, oltre a quello per Bruxelles, che verrà operato due volte.

Salgono così a cinque le destinazioni del Vecchio Continente collegate da Ana che, oltre ai voli per Monaco e Bruxelles, sempre a partire dal 26 marzo effettuerà anche due giornalieri per Francoforte, un volo al giorno per Londra, mentre per Parigi il collegamento sarà effettuato tre volte alla settimana. Grazie alla qualità del servizio Ana è stata premiata da Skytrax con il punteggio 5-Star ogni anno a partire dal 2013 ed è l’unica compagnia giapponese ad averlo vinto per dieci anni consecutivi.