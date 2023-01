di Francesco Zucco

08:35

Sono un po' le avanguardie dei trend del turismo: i primi a perdere quota ma anche i primi a registrare la ripresa. Le compagnie aeree, per gli addetti ai lavori, rappresentano sempre un ottimo modo per avere il polso del settore e prevedere l'andamento sul breve e medio periodo. E i segnali che arrivano da questo settore per tutto il turismo sono chiari: sono tornati i numeri del 2019, l'ultimo prima che il Covid facesse calare il sipario sul travel.

Negli ultimi giorni diversi vettori stanno comunicano risultati o stime di chiusura e le cifre convergono: l'inverno 2022/'23 sta segnando la definitiva ripresa del trasporto aereo.



Tra le ultime ad annunciare le cifre c'è Ryanair che, come riprende ilsole24ore.com, nei 3 mesi chiusi a dicembre è arrivato a trasportare 38,4 milioni di passeggeri, ovvero il 7% in più dello stesso periodo del 2019.



E se low cost festeggiano, le legacy non sono da meno. American Airlines ha chiuso il bilancio 2022 con 803 milioni di dollari di profitto; e l'ultimo trimestre dell'anno (quello delle festività invernali) ha segnato il record assoluto di ricavi. E questo nonostante una capacità inferiore del 6% a quella messa in campo nel 2019.



Prospettive al rialzo

easyJet segue a ruota, con l'ottimismo di chi può permettersi di rivedere al rialzo le stime per gli utili di bilancio; se nel terzo trimestre le perdite sono state drasticamente ridotte, per la chiusura il vettore prospetta un ritorno all'utile.



Anche jet2 ha seguito lo stesso cammino, ritoccando al rialzo le previsioni, forte anche di un load factor che si muove in anticipo rispetto all'inverno 2018/'19 nonostante una capacità maggiore del 24%.



Iberia si unisce alll'elenco delle compagnie che mostrano fiducia: non solo ha rimesso in pista tutti gli aerei, ma attualmente schiera una flotta addirittura superiore a quella del pre-pandemia: 153 unità contro le 151 del 2019. E con gli ordini in arrivo il numero salirà a 160. Un chiaro segnale di come il mercato dell'aviazione civile sia in una fase di piena espansione, impensabile fino a solo un anno fa.