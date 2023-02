08:02

"Sarà un'estate di fuoco quella sull'asse Italia-Stati Uniti. Allo stato attuale sono in programma oltre 40 rotte sommando tutti i soggetti in campo: un dato record, ma c'è chi scommette che nell'arena possa scendere in campo ancora qualcuno o qualche nuovo volo. Una concorrenza che, però, non sembra spaventare Delta, che si candida ancora una volta a registrare un ruolo di primo piano. "Quest'estate Delta opererà il maggior numero di collegamenti mai effettuato dagli Stati Uniti all'Italia - spiega Frederic Schenk (nella foto), regional sales manager Southern Europe -, offrendo durante l'alta stagione estiva 84 voli settimanali diretti per Milano, Roma e Venezia. Stiamo, inoltre, ritornando in maniera importante sul mercato transatlantico, con oltre 600 voli alla settimana...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)