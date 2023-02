Continuità territoriale: da Cagliari a Milano e Roma resta solo Ita Airways

11:26

Da oggi in Sardegna i collegamenti tra Roma e Milano con Cagliari in continuità territoriale saranno garantiti solo da Ita Airways e non più da Volotea, che invece continuerà a effettuare i voli su Torino e Verona, ma al di fuori dal regime di servizio pubblico.

Intanto scade oggi alle 13 la presentazione delle offerte per la continuità territoriale su Alghero. Per ora, scrive unionesarda.it, alla procedura negoziata dell’assessorato regionale ai Trasporti si sono iscritte solo Ita Airways e AeroItalia, ma il piatto della bilancia pende a favore di Ita Airways, che già garantisce questi voli su Alghero e potrebbe essere intenzionata a prolungare l’impegno su questa tratta.