Addio AgentConnect.biz, arriva Business Solutions. Air France-Klm annuncia il nuovo portale dedicato ai servizi per le agenzie di viaggi, che a sostituire il precedente tool. Sullo spazio web i professionisti del settore potranno trovare informazioni su entrambe le compagnie e gestire le procedure in modo completamente autonomo.

"Abbiamo sviluppato 'Business Solutions' sulla base delle esigenze degli agenti di viaggio, con l'obiettivo di offrire loro una migliore esperienza nel trovare tutte le informazioni che cercano per aiutare i clienti" spiega Fabio Andaloro, direttore vendite di Air France-Klm per l’Italia. Il manager precisa inoltre che nel nuovo portale si possono trovare "informazioni sui viaggi dei propri clienti, notizie e aggiornamenti sulle nostre politiche e persino gestire in autonomia alcune procedure. In futuro prevediamo di aggiungere altre funzionalità".



Le modalità di accesso

Gli agenti di viaggi possono accedere alla nuova piattaforma senza bisogno di registrarsi come utente; nella home disporranno di una funzione di ricerca avanzata per trovare le informazioni.



Per accedere invece alle funzionalità che comprendono la visualizzazione di dati privati e legalmente sensibili, invece, si potranno utilzzare le medesime credenziali che venivano usate su AgentConnect.biz.



"L'obiettivo - si legge nella nota della compagnia aerea - è quello di dare ai professionisti del viaggio una maggiore autonomia in un ambiente sicuro, in modo che possano svolgere sempre più spesso attività in autonomia, come la richiesta di assistenze o autorizzazioni.