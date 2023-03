Liquidazione giudiziale di Blue Panorama: entro il tre aprile le istanze dei creditori

11:18

Nuova scadenza nell’iter della liquidazione giudiziale di Blue Panorama. Dopo che il Tribunale di Milano ha fissato la data della prima udienza dei creditori per l’esame dello stato passivo dell’azienda, che avverrà il prossimo 3 maggio, è stata definita anche la scadenza per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte dei creditori.

Secondo quanto informa Federconsumatori, “sul sito del portale dei creditori è stata aperta una pagina dedicata alla liquidazione giudiziale della società, dove è possibile trovare l’indirizzo pec della procedura: lg87.2022milano@pecliquidazionigiudiziali.it a cui inviare le comunicazioni, allegando la documentazione necessaria, sono indicati in tale pagina anche i recapiti dei curatori nominati dal Tribunale”. Tale domanda dovrà essere inviata entro il prossimo 3 aprile.



La liquidazione giudiziale per Blue Panorama era stata definita dal Tribunale di Milano in seguito alla mancata accettazione del concordato preventivo presentato dalla società e la conseguente non volontà del Gruppo Uvet di procedere a un ulteriore investimento.