Germania: sciopero in 4 aeroporti, centinaia di voli cancellati

09:21

Coinvolge gli aeroporti di Berlino Brandeburgo, Hannover, Brema e Amburgo lo sciopero del personale indetto dal sindacato Ver.di per la giornata odierna; uno stop che rischia di avere ripercussioni su tutto il sistema del trasporto aereo tedesco. Diverse centinaia al momento i voli già cancellati.

"Ver.di chiede una retribuzione adeguata per il personale di sicurezza del volo che sta lavorando in orari sfavorevoli. I supplementi non sono stati migliorati dal 2006 e abbiamo negoziato un aumento dal 2013", ha spiegato il sindacato in una nota.



Secondo le prime stime, riportate da Simpleflying, nei soli aeroporti di Berlino e Brandeburgo saranno poco meno di 60 mila i passeggeri che subiranno disagi tra ritardi e cancellazioni.